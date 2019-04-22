Рынок платных услуг в Севастополе вырос на 4% в марте

Рынок платных услуг в Севастополе показал рост на 4% в марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«В марте 2019 года, по предварительным данным, населению оказано платных услуг на 3 млрд 585 млн рублей, что на 4,3% больше, чем в феврале 2019 года и на 4% больше по отношению к марту 2018 года», — заявили в Крымстате.

В структуре платных услуг наибольший удельный вес приходился на коммунальные и бытовые — 27,1% и 22,9% соответственно.

На жилищные услуги пришлось 14,7%, на транспортные — 9,4%, на услуги системы образования — 7,3%.

Ранее Newsnn.ru сообщало, что в Приволжском федеральном округе заявили о сохранении годовой инфляции в марте на уровне 5,1%.