В Нижегородской области средний размер потребительского кредита вырос на 24,6% в I квартале

В Нижегородской области средний размер выданных потребительских кредитов в I квартале 2019 года достиг 139,3 тыс. рублей, что на 24,6% больше, чем за аналогичный период 2018-го.

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй.

Наибольший размер потребкредитов отмечен в Москве (405,9 тыс. рублей), Московской области (279,6 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (275,5 тыс. рублей), наименьший — в Алтайском крае (111,5 тыс. рублей), Удмуртии (120,2 тыс. рублей) и Кемеровской области (128,3 тыс. рублей).

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области выросли объёмы кредитования населения — в январе 2019 года банки выдали 10,6 млрд рублей кредитов, что почти на 40% превышает показатель за первый месяц 2018-го.