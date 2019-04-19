Московская область станет генеральным партнёром французского региона Рона — Альпы

Московская область будет приоритетным представителем России — генеральным партнёром французского региона Овернь — Рона — Альпы, сообщает телеканал «360».

Подписание соответствующего документа обсудили в ходе роуд-шоу. Юридические моменты уже проработаны. Заключить соглашение планируется до конца 2019 года.

«Несмотря на эмбарго, французские компании не покинули Россию, в отличие от других иностранных компаний. Отношения между Францией и Россией очень плотно развиваются, у них давняя история. И у них прекрасное будущее», — сказал вице-президент регионального совета региона Овернь — Рона — Альпы Филипп Менье.

Подмосковная делегация во главе с зампредом правительства Вадимом Хромовым закончила бизнес-поездку деловым завтраком с компаниями, готовыми к работе в российском регионе.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде обсудили развитие экономических связей со Швецией.