Товарооборот между Крымом и Краснодарским краем вырос на 20% за год

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Товарооборот между Крымом и Краснодарским краем вырос на 20% в 2018 году, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Товарооборот между Крымом и Краснодарским краем вырос на 20% за год
  • РИА Новости

«Товарооборот растёт. Практически за прошлый год мы на 20% его увеличили по сравнению с 2017 годом», — заявил глава Крыма Сергей Аксёнов на встрече с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым в рамках Ялтинского международного экономического форума.

Со своей стороны, Кондратьев выразил мнение, что регионы смогут найти новые точки роста.

Ранее сообщалось, что на ЯМЭФ Крым и Южная Осетия заключили соглашение о сотрудничестве.

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