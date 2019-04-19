Эксперт оценил перспективы торговых отношений России со странами Африки

Леонид Холод, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия России, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы торговых отношений Москвы со странами Африки.

По его словам, в Африке производят довольно широкую линейку качественной сельскохозяйственной продукции, но в то же время континент неоднороден, отдельные государства по-прежнему нуждаются в гуманитарной продовольственной помощи.

«С одной стороны, страны Африки могут поставлять в Россию фруктовые плоды, они уже поставляются и довольно неплохого качества. Те же магрибские страны традиционно поставляют нам цитрусовые культуры, в том числе мандарины, лимоны и апельсины», — напомнил эксперт.

Как добавил Холод, страны Центральной Африки направляют в Россию экзотические фрукты, а животноводческие страны, например ЮАР, экспортируют мясо, технологии животноводства и племенную продукцию в селекционных целях.

«Все эти горизонты сотрудничества имеют свой потенциал», — отметил эксперт.

По его мнению, Россия тоже может предложить Африканскому континенту довольно много, причём как в качестве полугуманитарных или низкостоимостных поставок, так и в качестве рыночно-ликвидного сотрудничества.

Ранее политолог Иван Аркатов в беседе с ФАН оценил заинтересованность России и Китая в сотрудничестве с Африкой.