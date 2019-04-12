В Ростовской области заявили об увеличении финансовой поддержки фермерских хозяйств

Финансирование по поддержке фермерских хозяйств в Ростовской области выросло за последние восемь лет, сообщает rostovgazeta.ru.

«С 2010 по 2018 год объём финансирования фермерских хозяйств области по всем направлениям господдержки увеличился более чем в 4,5 раза, с 315 млн рублей до 1,4 млрд рублей», — заявил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

Он также отметил, что в настоящее время стоит задача по вовлечению в работу малого сельского предпринимательства 1985 человек.

Как добавил Гончаров, для этого необходимо немного модернизировать существующую систему.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Ленинградской области начали приём заявок на распределение бесплатной земли фермерам.