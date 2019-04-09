Эксперт оценил прогноз Всемирного банка по росту ВВП России

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с Nation News оценил решение Всемирного банка понизить прогноз по росту экономики России в 2019 году.

По словам Масленникова, ВБ просто повторил свои декабрьские и январские оценки.

«Сейчас это вышло в докладе не по России, а по странам Центрально-Восточной Европы и по СНГ. С чем связано? С теми же самыми причинами: структурные ограничения роста, которые мы имеем на сегодняшний день», — сказал эксперт.

Как отметил Масленников, прогнозы ВБ соответствуют прогнозам Минэкономразвития и Центробанка России.

Из доклада следует, что прогноз на текущий год понижен с 1,5% до 1,4%. При этом прогноз на 2020 и 2021 годы подтверждён на уровне 1,8%.

Ранее Росстат заявил о рекордном за шесть лет росте ВВП. По данным службы, в 2018 году он составил 2,3%, что оказалось выше прогнозов Минэкономразвития и Центробанка.