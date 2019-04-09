Эксперт прокомментировал заявление Путина о разногласиях с Турцией по цене на газ
- РИА Новости
«Я думаю, что действующий нынешний контракт, в общем-то, устраивает и Турцию, и «Газпром», — заявил он.
По его словам, это сугубо экономическая история.
Как отметил Юшков, в итоге всё равно будет контракт с рыночными условиями и России не стоит ожидать каких-то убытков.
Ранее Путин выразил уверенность в том, что решение удастся найти.
«Газпром» в 2018 году увеличил долю поставок в страны Евросоюза и Турцию до рекордных значений.