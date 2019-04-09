Эксперт прокомментировал заявление Путина о разногласиях с Турцией по цене на газ

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о разногласиях с Турцией по цене на газ.

«Я думаю, что действующий нынешний контракт, в общем-то, устраивает и Турцию, и «Газпром», — заявил он.

По его словам, это сугубо экономическая история.

Как отметил Юшков, в итоге всё равно будет контракт с рыночными условиями и России не стоит ожидать каких-то убытков.

Ранее Путин выразил уверенность в том, что решение удастся найти.

«Газпром» в 2018 году увеличил долю поставок в страны Евросоюза и Турцию до рекордных значений.