Эксперт прокомментировал заявление Путина о разногласиях с Турцией по цене на газ

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о разногласиях с Турцией по цене на газ.
Эксперт прокомментировал заявление Путина о разногласиях с Турцией по цене на газ
  • РИА Новости

«Я думаю, что действующий нынешний контракт, в общем-то, устраивает и Турцию, и «Газпром», — заявил он.

По его словам, это сугубо экономическая история.

Как отметил Юшков, в итоге всё равно будет контракт с рыночными условиями и России не стоит ожидать каких-то убытков.

Ранее Путин выразил уверенность в том, что решение удастся найти.

«Газпром» в 2018 году увеличил долю поставок в страны Евросоюза и Турцию до рекордных значений.

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