Путин поручил предусмотреть переходный период при внесении в НК изменений
- РИА Новости
Это должно быть сделано для того, чтобы плательщики таких платежей, совершившие деяния, связанные с их неуплатой или неполной уплатой, не были привлечены к уголовной ответственности, указывается в поручении.
Ранее в Министерстве финансов заявили, что перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс в случае одобрения законопроекта будет реализован не ранее 2021 года.
Также министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что 57 тыс. человек зарегистрировались как самозанятые.
Эксперт Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил пользу налога для самозанятых.