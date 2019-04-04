Глава Татарстана призвал предприятия республики к цифровизации

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Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал предприятия республики сильнее вовлекаться в процессы цифровизации, чтобы не оказаться на периферии как новых, так и традиционных рынков.
Глава Татарстана призвал предприятия республики к цифровизации
  • РИА Новости

Об этом он рассказал во время семинара в Набережных Челнах, посвящённого цифровизации производств.

По словам главы республики, в настоящее время уже происходит снижение востребованности аналоговых продуктов.

«Всё это приведёт к отставанию промышленного комплекса и появлению ряда рисков для экономики в целом», — цитирует его «Реальное время».

Минниханов подчеркнул, что ключевая задача — «повышение качества IT-образования и его соответствие текущим тенденциям».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье утвердили проекты, направленные на повышение производительности труда.

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