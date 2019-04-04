Российский авторынок показал рост в марте

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На российском рынке в марте 2019 года выросли продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей. По сравнению с мартом прошлого года рост составил 1,8%, в этот период было реализовано 160 180 автомобилей.
Российский авторынок показал рост в марте
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса.

По словам председателя комитета автопроизводителей ассоциации Йорга Шрайбера, рынок «ещё выбирает направление движения в этом году».

«Государственные субсидии, доступные с марта, очевидно, также помогли в целом улучшить картину рынка за прошедший месяц», — подчеркнул он.

Наиболее популярной маркой в России в марте стала Lada (продан 33 821 автомобиль), на втором месте — Kia (19 560), на третьем — Hyundai (16 322).

Ранее портал Nation News со ссылкой на «Автостат» сообщил, какой автомобиль стал самым продаваемым в России в декабре 2018 года.

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