Российский авторынок показал рост в марте
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса.
По словам председателя комитета автопроизводителей ассоциации Йорга Шрайбера, рынок «ещё выбирает направление движения в этом году».
«Государственные субсидии, доступные с марта, очевидно, также помогли в целом улучшить картину рынка за прошедший месяц», — подчеркнул он.
Наиболее популярной маркой в России в марте стала Lada (продан 33 821 автомобиль), на втором месте — Kia (19 560), на третьем — Hyundai (16 322).
Ранее портал Nation News со ссылкой на «Автостат» сообщил, какой автомобиль стал самым продаваемым в России в декабре 2018 года.