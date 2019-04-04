Российский авторынок показал рост в марте

На российском рынке в марте 2019 года выросли продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей. По сравнению с мартом прошлого года рост составил 1,8%, в этот период было реализовано 160 180 автомобилей.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса.

По словам председателя комитета автопроизводителей ассоциации Йорга Шрайбера, рынок «ещё выбирает направление движения в этом году».

«Государственные субсидии, доступные с марта, очевидно, также помогли в целом улучшить картину рынка за прошедший месяц», — подчеркнул он.

Наиболее популярной маркой в России в марте стала Lada (продан 33 821 автомобиль), на втором месте — Kia (19 560), на третьем — Hyundai (16 322).

Ранее портал Nation News со ссылкой на «Автостат» сообщил, какой автомобиль стал самым продаваемым в России в декабре 2018 года.