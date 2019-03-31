Глава Тувы прокомментировал назначение Орешкина куратором региона

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Назначение министра экономического развития России Максима Орешкина куратором Республики Тыва полезно для региона. Такое мнение выразил глава Тувы Шолбан Кара-оол на полях Красноярского экономического форума (КЭФ).

«Он имеет конкретное поручение по поводу Тувы. С этой точки зрения мне выгодно, что он будет отвечать в том числе и за взаимодействие с республикой своих коллег-министров разного направления, социальной политики, энергетики и так далее», — цитирует губернатора РИА Новости.

Ранее стало известно, что Орешкин будет курировать от федерального правительства вопросы социально-экономического развития Тывы.

Министр отметил, что планирует в ближайшие месяцы провести в Тыве совещание по социально-экономическому развитию республики.

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