Глава Тувы прокомментировал назначение Орешкина куратором региона

Назначение министра экономического развития России Максима Орешкина куратором Республики Тыва полезно для региона. Такое мнение выразил глава Тувы Шолбан Кара-оол на полях Красноярского экономического форума (КЭФ).

«Он имеет конкретное поручение по поводу Тувы. С этой точки зрения мне выгодно, что он будет отвечать в том числе и за взаимодействие с республикой своих коллег-министров разного направления, социальной политики, энергетики и так далее», — цитирует губернатора РИА Новости.

Ранее стало известно, что Орешкин будет курировать от федерального правительства вопросы социально-экономического развития Тывы.

Министр отметил, что планирует в ближайшие месяцы провести в Тыве совещание по социально-экономическому развитию республики.