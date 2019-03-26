Лавров оценил уровень экономического сотрудничества России и США

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Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи с представителями Американской торговой палаты в России заявил, что Москва заинтересована в укреплении экономических связей с Вашингтоном.
Лавров оценил уровень экономического сотрудничества России и США
  • Reuters

«Сегодня российско-американское взаимодействие, мягко говоря, несколько не дотягивает до своего потенциала. Мы хотели бы придать этому сотрудничеству инвестиционному, экономическому дополнительный импульс... мы готовы всячески содействовать наращиванию деловых связей», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Он отметил, что Россия хочет «привлекать иностранный бизнес, в том числе американский, создавать для этого благоприятные условия», и выразил надежду «на встречное благоприятное отношение» к российскому бизнесу в США.

«Ждём традиционно активного участия американских бизнесменов в различных экономических форумах, включая предстоящий в июне очередной Петербургский международный экономический форум», — добавил глава МИД России.

Ранее Лавров заявил, что разбалансировка многосторонней торговой системы в мире несёт угрозу для глобальной экономики.

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