ЦБ ожидает ускорения роста ВВП России во втором полугодии

Банк России ожидает ускорения темпов роста ВВП страны во втором полугодии благодаря в том числе реализации национальных проектов. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.

«Исходим из того, что во второй половине года будет повышение темпов роста ВВП, и связано это будет с тем, что более активно начнут реализовываться национальные проекты, начнут осуществляться и государственные расходы, и инвестиционные проекты», — цитирует её РИА Новости.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что, как ожидается, в 2019 году рост российской экономики по показателю паритета покупательной способности будет выше, чем в Германии.

В начале февраля Росстат опубликовал статистику, в которой указывалось, что в 2018 году рост ВВП в России составил 2,3%.