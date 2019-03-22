ЦБ ожидает ускорения роста ВВП России во втором полугодии

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Банк России ожидает ускорения темпов роста ВВП страны во втором полугодии благодаря в том числе реализации национальных проектов. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.
ЦБ ожидает ускорения роста ВВП России во втором полугодии
  • РИА Новости

«Исходим из того, что во второй половине года будет повышение темпов роста ВВП, и связано это будет с тем, что более активно начнут реализовываться национальные проекты, начнут осуществляться и государственные расходы, и инвестиционные проекты», — цитирует её РИА Новости.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что, как ожидается, в 2019 году рост российской экономики по показателю паритета покупательной способности будет выше, чем в Германии.

В начале февраля Росстат опубликовал статистику, в которой указывалось, что в 2018 году рост ВВП в России составил 2,3%.

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