Цены на нефть снижаются

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Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Цены на нефть снижаются
  • globallookpress.com
  • © Friso Gentsch/dpa

Апрельские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,27%, составив $58,87 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае упали на 0,18% — до $67,49 за баррель.

Ранее стало известно, что Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти по состоянию на декабрь 2018 года.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть слишком высокие.

Старший научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление американского лидера.

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