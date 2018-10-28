В Иране заявили, что экспорт нефти не опустится ниже 1 млн баррелей в день
- Reuters
Как сообщает IRNA, в последние месяцы Иран экспортировал 2,5 млн баррелей в сутки.
«Сегодня американские власти лгут миру, что Саудовская Аравия и другие страны должны заменить иранскую нефть, чтобы цена на нефть не выросла... Если американцы могли бы остановить экспорт иранской нефти, цена на нефть выросла бы до $100», — сказал он.
Ранее СМИ сообщали, что китайские предприниматели сократили заказы на поставки иранской нефти в преддверии энергетических санкций США, которые должны быть введены в ноябре.
Также в США заявили о «значительном сокращении» нефтяного экспорта Ирана.