В Иране заявили, что экспорт нефти не опустится ниже 1 млн баррелей в день

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В Иране ожидают снижения объёма экспорта нефти, однако он не опустится ниже 1 млн баррелей в день, рассказал первый вице-президент страны Эсхак Джахангири.
В Иране заявили, что экспорт нефти не опустится ниже 1 млн баррелей в день
  • Reuters

Как сообщает IRNA, в последние месяцы Иран экспортировал 2,5 млн баррелей в сутки.

«Сегодня американские власти лгут миру, что Саудовская Аравия и другие страны должны заменить иранскую нефть, чтобы цена на нефть не выросла... Если американцы могли бы остановить экспорт иранской нефти, цена на нефть выросла бы до $100», — сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что китайские предприниматели сократили заказы на поставки иранской нефти в преддверии энергетических санкций США, которые должны быть введены в ноябре.

Также в США заявили о «значительном сокращении» нефтяного экспорта Ирана.

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