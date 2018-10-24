Эксперт прокомментировал призыв Дуды к Германии о «Северном потоке — 2»

Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал призыв польского президента Анджея Дуды к властям Германии отказаться от участия в строительстве «Северного потока — 2».

По словам эксперта, у Варшавы нет никаких причин выступать против проекта, кроме политических.

«Словами Германию не переубедить. Вот если бы Польша начала ставить на кон что-то существенное, например членство в ЕС, тогда бы и оценка этого протеста стала серьёзнее», — отметил Рябов.

Как прогнозирует эксперт, когда газопровод будет построен, Польша присоединится к нему как потребитель.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов России Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил слова Дуды, который заявил, что «Северный поток — 2» опасен для Украины и Словакии.