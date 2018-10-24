Торгово-экономические отношения России и Бельгии достигли докризисного уровня

Торгово-экономические отношения России и Бельгии достигли докризисных показателей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на советника бельгийского посла Жерара Сегерса.

«Значительную роль в этом сыграли стабилизация российской экономики и обменного курса рубля по отношению к евро», — рассказали в посольстве.

Там отметили, пока рано оценивать, как на двустороннюю торговлю повлияют недавно введённые американские санкции, но не исключено, что во второй половине 2018 года ослабление рубля может несколько снизить экспорт товаров из Бельгии в Россию.

Со своей стороны, в Минпромторге России заявили о росте двустороннего оборота в первой половине 2018 года. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го он вырос на 27% — до $7,2 млрд. Российский экспорт за это время увеличился на 41,8% — до $5,7 млрд.

«С европейскими партнёрами у нас уже наработана положительная практика по локализации производств высокотехнологичной продукции на территории России», — отметили в пресс-службе министерства.

Там также сказали, что Бельгия — одна из стран с самой стабильной экономикой в Европе.

«При этом, учитывая тенденции на увеличение доли взаимного товарооборота и растущий интерес к России у европейских партнёров, считаем весьма вероятным расширение инвестиционного сотрудничества», — добавили в Минпромторге.

Ранее посол Франции в России Сильви Берманн рассказала о торгово-экономических отношениях двух стран.