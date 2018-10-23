Эксперт оценил слова Дуды о «Северном потоке — 2»

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Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов России Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил слова президента Польши Анджея Дуды, который заявил, что «Северный поток — 2» опасен для Украины и Словакии.
Эксперт оценил слова Дуды о «Северном потоке — 2»
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Как считает эксперт, высказывания польского лидера выглядят как «политические домыслы».

«Если говорить про последствия для Словакии в случае начала поставок по «Северному потоку — 2», то, на первый взгляд, она может потерять существенную часть транзита», — сказал Белогорьев.

Он отметил, что, поскольку отношения между Москвой и Братиславой остаются дружественными, Словакии гарантировали сохранение текущего объёма поставок.

«Для венгерского рынка из-за его размеров ситуация выглядит чуть серьёзнее, но остаётся решаемой», — добавил эксперт.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал слова Дуды.

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