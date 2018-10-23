СМИ: Импорт пальмового масла в Россию вырос на 20% в первые полгода
- globallookpress.com
В январе — июле наиболее импортируемыми продуктами питания признаны бананы (958 тыс. тонн), пальмовое масло (550 тыс. тонн) и картофель (543 тыс. тонн).
К таким результатам пришли эксперты «Финэкспертизы», изучив данные Росстата.
«Пальмовое масло в пять раз дешевле оливкового и на 10% дешевле ближайшего аналога — подсолнечного. Сегодня производители стараются снизить издержки на всех этапах работы», — заявила гендиректор компании Нина Козлова.
По её словам, зачастую пальмовое масло используют для продукции, в которой первоначально предполагалось применять более дорогой вид масла.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Удмуртия планирует поставлять рапсовое масло за рубеж.