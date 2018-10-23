СМИ: Импорт пальмового масла в Россию вырос на 20% в первые полгода

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Импорт пальмового масла в Россию вырос почти на 20% в первые шесть месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщают «Известия».
СМИ: Импорт пальмового масла в Россию вырос на 20% в первые полгода
  • globallookpress.com

В январе — июле наиболее импортируемыми продуктами питания признаны бананы (958 тыс. тонн), пальмовое масло (550 тыс. тонн) и картофель (543 тыс. тонн).

К таким результатам пришли эксперты «Финэкспертизы», изучив данные Росстата.

«Пальмовое масло в пять раз дешевле оливкового и на 10% дешевле ближайшего аналога — подсолнечного. Сегодня производители стараются снизить издержки на всех этапах работы», — заявила гендиректор компании Нина Козлова.

По её словам, зачастую пальмовое масло используют для продукции, в которой первоначально предполагалось применять более дорогой вид масла.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Удмуртия планирует поставлять рапсовое масло за рубеж.

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