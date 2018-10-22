В Москве проходит Всемирный конгресс женщин-предпринимателей

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В Москве с 22 по 24 октября впервые проходит конгресс Всемирной ассоциации женщин-предпринимателей FCEM, сообщает m24 со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.
В Москве проходит Всемирный конгресс женщин-предпринимателей

По предварительной информации, участниками станут 500 человек из 35 стран, в том числе из Италии, Германии, Франции, Мексики, Турции, Мадагаскара.

Как рассказала Сергунина, будут представлены новые концепции и лучшие мировые практики женского предпринимательства.

«Мы видим перспективы роста женского предпринимательства в столице, будем и дальше поддерживать его, способствовать развитию», — добавила она.

В ассоциацию входят более 5 млн женщин из 120 государств. Решение о проведении конгресса в Москве приняли в ноябре 2017 года в Риме.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что Северо-Западный экономический форум будет проходить 10 и 11 декабря в Санкт-Петербурге.

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