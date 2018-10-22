В Москве проходит Всемирный конгресс женщин-предпринимателей
По предварительной информации, участниками станут 500 человек из 35 стран, в том числе из Италии, Германии, Франции, Мексики, Турции, Мадагаскара.
Как рассказала Сергунина, будут представлены новые концепции и лучшие мировые практики женского предпринимательства.
«Мы видим перспективы роста женского предпринимательства в столице, будем и дальше поддерживать его, способствовать развитию», — добавила она.
В ассоциацию входят более 5 млн женщин из 120 государств. Решение о проведении конгресса в Москве приняли в ноябре 2017 года в Риме.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что Северо-Западный экономический форум будет проходить 10 и 11 декабря в Санкт-Петербурге.