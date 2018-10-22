В Минфине повышение ставок по ипотеке назвали временным явлением

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что повышение ставок по ипотеке является временным явлением.

Об этом сообщает ТАСС.

«Это повышение ставок произошло на фоне повышения ставок Центрального банка и как таковое не должно считаться чем-то удивительным. Тем не менее я считаю, что это сугубо временное явление», — сказал он.

По его мнению, продолжающаяся макроэкономическая стабилизация и структурные меры, направленные на удешевление ипотеки, приведут в итоге к снижению ставок.

Ранее Минстрой спрогнозировал рост средних ставок по ипотеке до 10% до конца года.