В Минфине повышение ставок по ипотеке назвали временным явлением

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Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что повышение ставок по ипотеке является временным явлением.
В Минфине повышение ставок по ипотеке назвали временным явлением
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Это повышение ставок произошло на фоне повышения ставок Центрального банка и как таковое не должно считаться чем-то удивительным. Тем не менее я считаю, что это сугубо временное явление», — сказал он.

По его мнению, продолжающаяся макроэкономическая стабилизация и структурные меры, направленные на удешевление ипотеки, приведут в итоге к снижению ставок.

Ранее Минстрой спрогнозировал рост средних ставок по ипотеке до 10% до конца года.

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