Агентство S&P подтвердило суверенные рейтинги Украины на уровне В-/В

В международном рейтинговом агентстве Standard & Poor's заявили о подтверждении долгосрочных и краткосрочных суверенных кредитных рейтингов Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне В-/В.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-релиз агентства.

В документе указывается, что прогноз — «стабильный».

Одновременно был подтверждён рейтинг страны по национальной шкале uaBBB.

Как уточнили в агентстве, аналитики рассчитывают на то, что новая программа, объявленная Международным валютным фондом, будет одобрена к концу 2018 года и поможет Украине выполнить её значительные внешние долговые обязательства.

В ноябре 2017 года «Газета.Ru», ссылаясь на пресс-службу S&P, писала, что агентство также подтвердило суверенные рейтинги Украины на уровне В-/В.