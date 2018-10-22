Агентство S&P подтвердило суверенные рейтинги Украины на уровне В-/В
- Reuters
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-релиз агентства.
В документе указывается, что прогноз — «стабильный».
Одновременно был подтверждён рейтинг страны по национальной шкале uaBBB.
Как уточнили в агентстве, аналитики рассчитывают на то, что новая программа, объявленная Международным валютным фондом, будет одобрена к концу 2018 года и поможет Украине выполнить её значительные внешние долговые обязательства.
В ноябре 2017 года «Газета.Ru», ссылаясь на пресс-службу S&P, писала, что агентство также подтвердило суверенные рейтинги Украины на уровне В-/В.