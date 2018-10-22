Агентство S&P подтвердило суверенные рейтинги Украины на уровне В-/В

Короткая ссылка
В международном рейтинговом агентстве Standard & Poor's заявили о подтверждении долгосрочных и краткосрочных суверенных кредитных рейтингов Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне В-/В.
Агентство S&P подтвердило суверенные рейтинги Украины на уровне В-/В
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-релиз агентства.

В документе указывается, что прогноз — «стабильный».

Одновременно был подтверждён рейтинг страны по национальной шкале uaBBB.

Как уточнили в агентстве, аналитики рассчитывают на то, что новая программа, объявленная Международным валютным фондом, будет одобрена к концу 2018 года и поможет Украине выполнить её значительные внешние долговые обязательства.

В ноябре 2017 года «Газета.Ru», ссылаясь на пресс-службу S&P, писала, что агентство также подтвердило суверенные рейтинги Украины на уровне В-/В.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить