Россия заняла 43 место в рейтинге глобальной конкурентоспособности

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Россия заняла 43 место в рейтинге конкурентоспособных экономик мира, опубликованных Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).

Об этом  сообщается на сайте ВЭФ.

В исследовании указано, что Россия поднялась с 45 на 43 место рейтинга, что является результатом макроэкономической стабильности.

Также отмечается, что в России умеренно растёт внутренний валовой продукт и значительно снизилась инфляция. При этом российский госдолг остаётся низким, указано в исследовании.

В сентябре 2017 года сообщалось, что Россия заняла 38-е место в рейтинге конкурентоспособных экономик мира.

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