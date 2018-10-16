Мантуров рассказал о росте товарооборота между Россией и Словакией

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что в 2017 году товарооборот между Россией и Словакией вырос на 26,4%, при этом положительная динамика также сохранилась в 2018 году.

Об этом он сказал в ходе встречи с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

Мантуров назвал Словакию надёжным торгово-экономическим партнёром для России.

По его словам, объём российско-словацкой торговли в 2017 году увеличился на 26,4% по сравнению с 2016 годом, составив $5,3 млрд.

«Позитивная динамика сохранилась и в первом полугодии текущего года. Товарооборот увеличился на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив 3,3 миллиарда долларов», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в парламенте Словакии выступили против антироссийских санкций.