Мантуров рассказал о росте товарооборота между Россией и Словакией

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что в 2017 году товарооборот между Россией и Словакией вырос на 26,4%, при этом положительная динамика также сохранилась в 2018 году.

Об этом он сказал в ходе встречи с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини. 

Мантуров назвал Словакию надёжным торгово-экономическим партнёром для России. 

По его словам, объём российско-словацкой торговли в 2017 году увеличился на 26,4% по сравнению с 2016 годом, составив $5,3 млрд. 

«Позитивная динамика сохранилась и в первом полугодии текущего года. Товарооборот увеличился на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив 3,3 миллиарда долларов», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в парламенте Словакии выступили против антироссийских санкций.

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