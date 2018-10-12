WSJ: В США ужесточили контроль за экспортом ядерных технологий в Китай

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Американские власти усилили контроль за экспортом ядерных технологий в Китай.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что американская сторона уже внедрила ряд ограничений в данной сфере, так как Пекин якобы уже пытался незаконно приобрести соответствующую продукцию для укрепления своих вооружённых сил.

По данным издания, ограничения коснутся, в частности, поддерживаемой китайскими властями компании CGN.

При этом источник уточняет, что усиление контроля не будет являться полным запретом на продажу этой продукции в Китай.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США могут причинить ещё больше вреда экономике Китая.

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