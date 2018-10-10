Эксперт оценил профицит торгового баланса России

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Заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова, доктор экономических наук Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил профицит торгового баланса России.
Эксперт оценил профицит торгового баланса России
  • ©pixabay.com

«Профицит торгового баланса России показывает стабильность тех расчётов, которые в настоящий момент определяют ситуацию в российской экономике. Это текущие платежи», — сказал Масленников.

Кроме того, по его словам, в подобных ситуациях всегда нужно сравнивать текущие платежи и внешние обязательства.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что платёжный баланс страны находится в очень сильном состоянии, и это позволяет закрывать любую волатильность, являющуюся последствием западных санкций.

Также глава Минфина России Антон Силуанов выразил мнение, что российская экономика стала меньше зависеть от внешних факторов.

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