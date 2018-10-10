В ЦБ назвали цель повышения ставки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки в сентябре было направлено на удержание инфляции под контролем и снижение долгосрочных ставок, в том числе ипотечных.

Как сообщает ТАСС, об этом она сказала, выступая в Госдуме.

«У нас ипотечные ставки действительно снижались, летом они опустились до исторического минимума. Анализ показывает, что это происходит именно из-за того, что мы держим инфляцию под контролем. Повышение ключевой ставки направлено на то, чтобы держать инфляцию под контролем и чтобы снижались ставки по долгосрочным кредитам», — отметила Набиуллина.

14 сентября Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%.

Финансовый аналитик Ольга Потапенко в разговоре с изданием «Невские новости» прокомментировала решение ЦБ.