В ЦБ назвали цель повышения ставки

Короткая ссылка
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки в сентябре было направлено на удержание инфляции под контролем и снижение долгосрочных ставок, в том числе ипотечных.
В ЦБ назвали цель повышения ставки
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом она сказала, выступая в Госдуме.

«У нас ипотечные ставки действительно снижались, летом они опустились до исторического минимума. Анализ показывает, что это происходит именно из-за того, что мы держим инфляцию под контролем. Повышение ключевой ставки направлено на то, чтобы держать инфляцию под контролем и чтобы снижались ставки по долгосрочным кредитам», — отметила Набиуллина.

14 сентября Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%.

Финансовый аналитик Ольга Потапенко в разговоре с изданием «Невские новости» прокомментировала решение ЦБ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить