Эксперт оценил мнение о преодолении российской экономикой нефтяной зависимости

Экономист, эксперт Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владислав Гинько в беседе с Inforeactor прокомментировал слова главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова о преодолении отечественной экономикой нефтяной зависимости.

«Нынешняя цена на нефть — $82 за баррель Brent — говорит о том, что сырьевой рынок вернулся в состояние ноября 2014 года. Но даже с учётом того, что тренд на рост долларовой цены нефти сохранится вместе с глобальным ростом недоверия к американской валюте, мы видим, что за три года бюджет получит на 22% больше доходов, не связанных с нефтяной и газовой отраслями», — пояснил он.

По его словам, это свидетельствует о том, что Россия планирует развивать опережающими темпами другие, несырьевые отрасли, что обеспечит устойчивый экономический рост.

Как добавил Гинько, увеличение цены на нефть и газ даст существенный прирост ВВП, а стабильность экономического развития будет гарантирована за счёт сбалансированного развития отраслей.

«При этом главный акцент будет сделан на цифровизацию российской экономики», — добавил он.

Ранее сообщалось, что на развитие несырьевого экспорта до конца 2024 года в России планируют выделить почти 1 трлн рублей.