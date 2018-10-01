Эксперт оценил мнение о преодолении российской экономикой нефтяной зависимости
- globallookpress.com
«Нынешняя цена на нефть — $82 за баррель Brent — говорит о том, что сырьевой рынок вернулся в состояние ноября 2014 года. Но даже с учётом того, что тренд на рост долларовой цены нефти сохранится вместе с глобальным ростом недоверия к американской валюте, мы видим, что за три года бюджет получит на 22% больше доходов, не связанных с нефтяной и газовой отраслями», — пояснил он.
По его словам, это свидетельствует о том, что Россия планирует развивать опережающими темпами другие, несырьевые отрасли, что обеспечит устойчивый экономический рост.
Как добавил Гинько, увеличение цены на нефть и газ даст существенный прирост ВВП, а стабильность экономического развития будет гарантирована за счёт сбалансированного развития отраслей.
«При этом главный акцент будет сделан на цифровизацию российской экономики», — добавил он.
Ранее сообщалось, что на развитие несырьевого экспорта до конца 2024 года в России планируют выделить почти 1 трлн рублей.