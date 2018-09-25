Российско-азербайджанский межрегиональный форум пройдёт 27 сентября в Баку
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В мероприятии примут участие министр экономического развития России Максим Орешкин и министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
В числе спикеров и участников — дипломаты, главы регионов, представители деловых кругов. С российской стороны должно приехать руководство шести регионов — Архангельской, Астраханской и Новгородской областей, Ставропольского края, Дагестана и Удмуртии.
Запланировано пленарное заседание, расширенное заседание Азербайджано-российского и Российско-азербайджанского деловых советов. Кроме того, состоятся круглые столы.
Ранее «Аргументы неделi» сообщали о Челябинском экономическом форуме.