Российско-азербайджанский межрегиональный форум пройдёт 27 сентября в Баку

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Российско-азербайджанский межрегиональный форум состоится 27 сентября в Баку, сообщает kp.ru. Его цель — развитие торгово-экономических и гуманитарных связей.
Российско-азербайджанский межрегиональный форум пройдёт 27 сентября в Баку
  • ©Artur Widak/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

В мероприятии примут участие министр экономического развития России Максим Орешкин и министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

В числе спикеров и участников — дипломаты, главы регионов, представители деловых кругов. С российской стороны должно приехать руководство шести регионов — Архангельской, Астраханской и Новгородской областей, Ставропольского края, Дагестана и Удмуртии.

Запланировано пленарное заседание, расширенное заседание Азербайджано-российского и Российско-азербайджанского деловых советов. Кроме того, состоятся круглые столы.

Ранее «Аргументы неделi» сообщали о Челябинском экономическом форуме.

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