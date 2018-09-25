Эксперт прокомментировал слова главы ФАС о «полуфеодальной» экономике России
- РИА Новости
«Я с ним часто не соглашаюсь. Но в данном случае его заявление очень даже похоже на истину», — сказал Ясин.
По его словам, необходимо продумывать шаги, которые изменили бы ситуацию.
Как считает Ясин, нужно в первую очередь оптимизировать рыночную экономику и создать более сильные элементы конкуренции.
Ранее Артемьев заявил, что рассчитывает реализовать пример Кореи и Японии, где демонополизация рынка дала экономике большой толчок.