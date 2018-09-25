СМИ: Объём экспорта российских детских товаров может превысить $1 млрд к 2030 году

Объём экспорта отечественных детских товаров может превысить $1 млрд к 2030 году, заявил «Российской газете» директор департамента развития промышленности и социально-значимых товаров Минпромторга Дмитрий Колобов.

На данный момент общий объём рынка достиг $780,2 млрд, из них $208 млрд приходятся на отечественную продукцию.

«Доля российских игр, игрушек и робототехники от общего объёма рынка детских товаров в прошлом году составила 24%. В то же время в сегменте экспорта детских товаров категория «Игры, игрушки и робототехника» составляет 25%», — заявил Колобов.

По его словам, компании готовы производить гораздо больше игрушек, но вопрос в том, что крупные торговые сети устанавливают порой непроходимые барьеры для малых предприятий и бизнес ищет другие каналы реализации.

Как отметил Колобов, наиболее ёмким сегментом по количеству и разнообразию является рынок товаров для новорождённых — одежда, питание, ходунки, средства гигиены и другое.

Директор департамента также сказал, что проект стратегии до 2030 года предполагает два этапа реализации. В 2018—2024 гг. планируется, к примеру, обеспечить развитие отечественных предприятий и расширить номенклатуру товаров для детей. На 2025—2030 гг. предусмотрена масштабная поддержка производителей-экспортёров.

Меры поддержки производителей к 2030 году позволят обеспечить в случае инерционного сценария развития индустрии 41% присутствия отечественных товаров для детей (кроме детского питания) на внутреннем рынке и довести объём экспорта до $1,65 млрд.

«При умеренно оптимистическом сценарии развития индустрии детских товаров эти показатели будут составлять 44% и $1155 млн соответственно», — добавил Колобов.

Ранее сообщалось, что объём экспорта российских игрушек достиг максимума за три года.