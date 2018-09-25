Главы США и Южной Кореи подписали соглашение по свободной торговле
Трамп выложил на своей странице в Twitter соответствующее видео подписания договора.
«Это очень важное дело. Это великий день для США и Южной Кореи», — сказал он.
US-Korea Free Trade Agreement Signing Ceremony! https://t.co/yLFkAZgagG— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2018 г.
По словам американского лидера, страны намерены и дальше добиваться достижения взаимовыгодных договоренностей.
В частности, он рассказал о важности доступа американских фармацевтических компаний и автопроизводителей на корейский рынок.
Ранее сообщалось, что Мун Чжэ Ин намерен провести переговоры с Трампом 24 сентября.