Главы США и Южной Кореи подписали соглашение по свободной торговле

Президент США Дональд Трамп и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали новое соглашение по свободной торговле между странами.

Трамп выложил на своей странице в Twitter соответствующее видео подписания договора.

«Это очень важное дело. Это великий день для США и Южной Кореи», — сказал он.

US-Korea Free Trade Agreement Signing Ceremony! https://t.co/yLFkAZgagG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2018 г.

По словам американского лидера, страны намерены и дальше добиваться достижения взаимовыгодных договоренностей.

В частности, он рассказал о важности доступа американских фармацевтических компаний и автопроизводителей на корейский рынок.

Ранее сообщалось, что Мун Чжэ Ин намерен провести переговоры с Трампом 24 сентября.