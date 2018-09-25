Главы США и Южной Кореи подписали соглашение по свободной торговле

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Президент США Дональд Трамп и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали новое соглашение по свободной торговле между странами.

Трамп выложил на своей странице в Twitter соответствующее видео подписания договора.

«Это очень важное дело. Это великий день для США и Южной Кореи», — сказал он.

По словам американского лидера, страны намерены и дальше добиваться достижения взаимовыгодных договоренностей.

В частности, он рассказал о важности доступа американских фармацевтических компаний и автопроизводителей на корейский рынок.

Ранее сообщалось, что Мун Чжэ Ин намерен провести переговоры с Трампом 24 сентября.

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