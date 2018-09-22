В МИД Турции заявили о планах перейти на нацвалюты в торговле с Венесуэлой

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна намерена торговать с Венесуэлой, используя в расчётах национальные валюты двух стран.
В МИД Турции заявили о планах перейти на нацвалюты в торговле с Венесуэлой
  • © MFA Russia
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Anadolu.

«Турция намерена перейти на расчёты в нацвалютах в торговле с другими странами, в том числе с Венесуэлой. Это связано с тем, что США используют свою нацвалюту в качестве инструмента для давления на другие страны», — сказал Чавушоглу.

Министр добавил, что Турция против того, чтобы какие-либо государства использовали свою валюту в качестве инструмента влияния на экономику других стран.

Он отметил, что турецкие власти столкнулись с подобным давлением, но сумели противостоять этому и приняли все необходимые меры для стабилизации экономики.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров заявил, что Москва и Пекин выступают за использование нацвалют в расчётах в условиях сохраняющихся рисков в мировой экономике.

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