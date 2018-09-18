СМИ: На развитие несырьевого экспорта до конца 2024 года в России выделят почти 1 трлн рублей

Короткая ссылка
На развитие несырьевого экспорта до конца 2024 года в России планируют выделить почти 1 трлн рублей, сообщают «Известия».
СМИ: На развитие несырьевого экспорта до конца 2024 года в России выделят почти 1 трлн рублей
  • РИА Новости

Соответствующая сумма предусмотрена в проекте национальной программы «Международная кооперация и экспорт».

Всего в документе пять разделов, которые касаются поддержки экспорта промышленных товаров, продукции агрокомплекса, логистики международной торговли, экспорта услуг и системных мер развития международной кооперации и экспорта. Объём проекта — 998 млрд рублей.

Например, до конца 2018 года должно быть принято новое положение о деятельности правительственной комиссии по импортозамещению. Она будет заниматься вопросами международной конкурентоспособности промышленных товаров и их выводов на внешние рынки. Для развития экспорта агропромышленной продукции к концу 2020 года предполагается внедрить систему маркирования и учёта животных.

Ещё одна глава посвящена экспорту услуг, который учитывает в том числе отечественные товары, покупаемые нерезидентами. Из проекта следует, что до 1 декабря 2018 года должен быть утверждён план либерализации визового режима с целевыми странами на паритетной основе.

Ранее сообщалось, что впервые в истории России экспорт услуг в сфере IT превысил импорт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить