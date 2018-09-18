СМИ: На развитие несырьевого экспорта до конца 2024 года в России выделят почти 1 трлн рублей

На развитие несырьевого экспорта до конца 2024 года в России планируют выделить почти 1 трлн рублей, сообщают «Известия».

Соответствующая сумма предусмотрена в проекте национальной программы «Международная кооперация и экспорт».

Всего в документе пять разделов, которые касаются поддержки экспорта промышленных товаров, продукции агрокомплекса, логистики международной торговли, экспорта услуг и системных мер развития международной кооперации и экспорта. Объём проекта — 998 млрд рублей.

Например, до конца 2018 года должно быть принято новое положение о деятельности правительственной комиссии по импортозамещению. Она будет заниматься вопросами международной конкурентоспособности промышленных товаров и их выводов на внешние рынки. Для развития экспорта агропромышленной продукции к концу 2020 года предполагается внедрить систему маркирования и учёта животных.

Ещё одна глава посвящена экспорту услуг, который учитывает в том числе отечественные товары, покупаемые нерезидентами. Из проекта следует, что до 1 декабря 2018 года должен быть утверждён план либерализации визового режима с целевыми странами на паритетной основе.

Ранее сообщалось, что впервые в истории России экспорт услуг в сфере IT превысил импорт.