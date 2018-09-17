Минфин заявил о повышении с октября экспортной пошлины на нефть на $7,5

По расчётам Министерства финансов России, экспортная пошлина на нефть в России с 1 октября этого года повысится на $7,5. Соответствующее сообщение ведомство разместило у себя на сайте.

«Согласно расчётам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в России с 1 октября 2018 года повысится на $7,5 и составит $137,5 за тонну», — говорится в материалах Минфина России.

При этом пошлина на высоковязкую нефть повысится с $21,4 до $22,7.

Также повысятся пошлины на экспорт товарного бензина — до $41,2 — и прямогонного (нафта) бензина — с $71,5 до $75,6 за тонну.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит $41,2 за тонну, на тёмные — $137,5. Пошлина на смесь пропан-бутана техническую — $27,4, на чистые фракции сжиженных углеводородных газов — $10,9. Пошлина на кокс повысится до $8,9 с $8,4 за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, месторождений Каспийского моря и Приразломного месторождения в связи с новой формулой останется на нулевом уровне.

12 сентября ОПЕК в своём новом отчёте понизила прогноз мирового роста спроса на нефть в 2018 и 2019 годах.