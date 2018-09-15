Посол Аргентины в КНР заявил, что министры торговли G20 достигли консенсуса о реформе ВТО

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Посол Аргентины в Китае Диего Рамиро Гелар заявил, что министрам торговли стран G20 впервые удалось достичь договорённости о необходимости реформирования Всемирной торговой организации (ВТО).

«Я только что получил письмо от Министерства иностранных дел Аргентины, в котором отмечалось, что вчера на встрече министров торговли стран G20 впервые удалось достичь полного консенсуса всех сторон о том, что Всемирную торговую организацию необходимо реформировать», — цитирует его РИА Новости.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о возможном выходе США из ВТО.

Независимый аналитик, директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал заявление Трампа.

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