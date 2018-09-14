Эксперт оценил обсуждение Россией, Украиной и ЕК ключевых элементов в контрактах на транзит газа

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил обсуждение Россией, Украиной и Еврокомиссией ключевых элементов в контрактах на транзит газа.

«О результативности этих трёхсторонних переговоров можно будет судить, когда они будут близки к завершению. Сам же формат безальтернативный — переговоры напрямую, как это обычно бывает в обычной коммерческой практике, невозможны, и требуется влияние извне, со стороны европейцев, на украинскую сторону», — сказал Гривач.

По его мнению, присутствие европейской стороны может дать и негативный эффект — всё зависит от того, как они станут себя проявлять.

Как отметил эксперт, до исхода президентских выборов на Украине он не стал бы ожидать никакого окончательного подписания.

Гривач добавил, что в любом случае прийти к единому решению выгодно для всех.

В июле эксперт Андрей Иванов прокомментировал ФАН заявление коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко по вопросу готовности России сохранить транзит газа через Украину.