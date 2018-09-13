В Госдуме оценили прогноз Департамента сельского хозяйства США по урожаю пшеницы в России
- РИА Новости
«Я уверен, что количество товарного зерна не увеличится: прогноз Минсельхоза России более точный, мы лучше владеем ситуацией у себя в стране», — заявил депутат.
По его словам, для многих регионов этот год был засушливым.
Как отметил Хайруллин, даже при плохом сценарии закупочные цены на зерно вернутся к уровню 2015—2016 годов.
«Установившийся уровень цен на зерно в России комфортен для всех, в том числе животноводов», — сказал он.
Депутат добавил, что никаких рисков нет, зато есть запас прочности.
Кроме того, Хайруллин считает, что в этом году «всё будет очень здорово» и Россия останется крупнейшим в мире экспортёром.
«Мы и себя полностью обеспечим, и рынки мировые удержим», — заключил он.
Ранее Минсельхоз отчитался о начале нового сельскохозяйственного года в России.