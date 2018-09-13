В Госдуме оценили прогноз Департамента сельского хозяйства США по урожаю пшеницы в России

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Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин в беседе с ФАН оценил сообщения о том, что Департамент сельского хозяйства США изменил прогноз урожая пшеницы в России с 68 млн до 71 млн тонн.
В Госдуме оценили прогноз Департамента сельского хозяйства США по урожаю пшеницы в России
  • РИА Новости

«Я уверен, что количество товарного зерна не увеличится: прогноз Минсельхоза России более точный, мы лучше владеем ситуацией у себя в стране», — заявил депутат.

По его словам, для многих регионов этот год был засушливым.

Как отметил Хайруллин, даже при плохом сценарии закупочные цены на зерно вернутся к уровню 2015—2016 годов.

«Установившийся уровень цен на зерно в России комфортен для всех, в том числе животноводов», — сказал он.

Депутат добавил, что никаких рисков нет, зато есть запас прочности.

Кроме того, Хайруллин считает, что в этом году «всё будет очень здорово» и Россия останется крупнейшим в мире экспортёром.

«Мы и себя полностью обеспечим, и рынки мировые удержим», — заключил он.

Ранее Минсельхоз отчитался о начале нового сельскохозяйственного года в России.

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