Новак назвал СПГ наиболее перспективным видом топлива и энергоресурсов

Глава Минэнерго Александр Новак полагает, что сжиженный природный газ является наиболее перспективным видом топлива и энергоресурсов.

В частности, Новак отметил наличие «огромного потенциала» по потреблению сжиженного природного газа.

«Если в мире потребление газа будет расти на 2%, то, допустим, в Китае в период ближайших 20 лет оно утроится — со 178 млрд кубометров по итогам прошлого года до 550 млрд», — отметил глава Минэнерго в интервью газете «Известия».

Ранее министр оценил ситуацию на рынке нефти. По его словам, текущие цены на нефть являются комфортными для производителей и потребителей нефти.