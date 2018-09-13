Новак назвал СПГ наиболее перспективным видом топлива и энергоресурсов

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Глава Минэнерго Александр Новак полагает, что сжиженный природный газ является наиболее перспективным видом топлива и энергоресурсов.

В частности, Новак отметил наличие «огромного потенциала» по потреблению сжиженного природного газа. 

«Если в мире потребление газа будет расти на 2%, то, допустим, в Китае в период ближайших 20 лет оно утроится — со 178 млрд кубометров по итогам прошлого года до 550 млрд», — отметил глава Минэнерго в интервью газете «Известия».

Ранее министр оценил ситуацию на рынке нефти. По его словам, текущие цены на нефть являются комфортными для производителей и потребителей нефти.

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