Глава организации «Опора России» рассказал о важности развития экспорта в страны АТР
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- РИА Новости
«Ключевой вопрос для бизнеса Дальнего Востока — это научиться экспортировать в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Неважно даже, малый бизнес там или крупный бизнес, это является ключевым вопросом для всех предприятий, которые работают на Дальнем Востоке», — рассказал он RT.
По словам Калинина, также предприятиям нужно научиться производить то, что «там купят».
«И производить не хуже и не дороже, чем те товары, которые уже есть на этом рынке», — отметил он.
Калинин подчеркнул, что это является важным фактором обогащения региона.
Ранее генеральный директор ООО «Арника» Александр Генералов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о роли Дальнего Востока в новой промышленной революции.