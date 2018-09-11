Глава организации «Опора России» рассказал о важности развития экспорта в страны АТР

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Президент общественной организации «Опора России» Александр Калинин рассказал о важности развития экспорта российской продукции на азиатско-тихоокеанские рынки.
Глава организации «Опора России» рассказал о важности развития экспорта в страны АТР
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Ключевой вопрос для бизнеса Дальнего Востока — это научиться экспортировать в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Неважно даже, малый бизнес там или крупный бизнес, это является ключевым вопросом для всех предприятий, которые работают на Дальнем Востоке», — рассказал он RT.

По словам Калинина, также предприятиям нужно научиться производить то, что «там купят».

«И производить не хуже и не дороже, чем те товары, которые уже есть на этом рынке», — отметил он.

Калинин подчеркнул, что это является важным фактором обогащения региона.

Ранее генеральный директор ООО «Арника» Александр Генералов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о роли Дальнего Востока в новой промышленной революции.

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