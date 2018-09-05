Эксперт прокомментировал слова Лаврова о том, что США манипулируют долларом

Руководитель Центра политико-экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что США «манипулируют долларом, как хотят».

«Пока что заявления разных стран, в том числе высказывание Лаврова, — это вежливый сигнал Соединённым Штатам, требование вести себя более аккуратно», — отметил эксперт.

По его мнению, всё может закончиться тем, что доллар и США в целом отключат от евро-азиатского рынка.

Как добавил Колташов, в Вашингтоне хотят найти внешние способы стабилизации своих внутренних проблем, а когда Соединённым Штатам говорят успокоиться и вспомнить о правилах игры, они не реагируют.

«Впрочем, пока на смену доллару никто не приходит. Это, с одной стороны, укрепляет позиции американской валюты в моменте, но с другой стороны, в Вашингтоне понимают шаткость своих позиций», — заключил эксперт.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН оценил заявление Лаврова о росте конфронтации между Москвой и Вашингтоном.