СМИ: Объём привлечённых российскими банками у нерезидентов средств оказался минимальным с 2014 года

Объём средств, привлечённых российскими банками у нерезидентов, оказался минимальным с 2014 года, сообщают «Известия».

Исследование «Эксперт РА» основывается на статистике Центробанка.

Как выяснили специалисты, за четыре года общая сумма сократилась на 20%, до 4,8 трлн рублей.

В 2014-м средства нерезидентов составляли 9,7% пассивов отечественных кредитных организаций. В настоящее время их доля — 5,5%.

Начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков отметил, что занимать на внешних рынках стало сложнее для всех групп банков.

Ранее сообщалось, что банки в России заработали рекордные 800 млрд рублей на процентах за первые шесть месяцев 2018 года.