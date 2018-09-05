СМИ: Объём привлечённых российскими банками у нерезидентов средств оказался минимальным с 2014 года
- РИА Новости
Исследование «Эксперт РА» основывается на статистике Центробанка.
Как выяснили специалисты, за четыре года общая сумма сократилась на 20%, до 4,8 трлн рублей.
В 2014-м средства нерезидентов составляли 9,7% пассивов отечественных кредитных организаций. В настоящее время их доля — 5,5%.
Начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков отметил, что занимать на внешних рынках стало сложнее для всех групп банков.
Ранее сообщалось, что банки в России заработали рекордные 800 млрд рублей на процентах за первые шесть месяцев 2018 года.