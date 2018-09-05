СМИ: Объём привлечённых российскими банками у нерезидентов средств оказался минимальным с 2014 года

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Объём средств, привлечённых российскими банками у нерезидентов, оказался минимальным с 2014 года, сообщают «Известия».
СМИ: Объём привлечённых российскими банками у нерезидентов средств оказался минимальным с 2014 года
  • РИА Новости

Исследование «Эксперт РА» основывается на статистике Центробанка.

Как выяснили специалисты, за четыре года общая сумма сократилась на 20%, до 4,8 трлн рублей.

В 2014-м средства нерезидентов составляли 9,7% пассивов отечественных кредитных организаций. В настоящее время их доля — 5,5%.

Начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков отметил, что занимать на внешних рынках стало сложнее для всех групп банков.

Ранее сообщалось, что банки в России заработали рекордные 800 млрд рублей на процентах за первые шесть месяцев 2018 года.

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