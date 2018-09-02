Эксперт оценил заявление Германии о необходимости защиты интересов ЕС на фоне пошлин США

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Профессор РУДН Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление главы внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Мааса о том, что Европа должна отстаивать собственные интересы на фоне политики Соединённых Штатов в сфере торговли.
Эксперт оценил заявление Германии о необходимости защиты интересов ЕС на фоне пошлин США
  • Reuters

«По сути, сейчас вырабатываются новые правила игры между ЕС и Америкой, и возврата к прежней системе уже не будет», — полагает Почта.

По его мнению, раньше европейцы были готовы пожертвовать своими интересами ради идеологического единства, но президент США Дональд Трамп всё изменил.

Как считает эксперт, процесс смены формата отношений уже начался.

«В этой ситуации Россия оказывается очень важным союзником — страной, с которой необходимо вести переговоры, осуществлять экономические проекты. Идёт восстановление нормальной атмосферы взаимодействия между Россией и Европой, пусть пока и не очень интенсивное», — добавил он.

Ранее эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил возможные санкции США против других стран за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400.

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