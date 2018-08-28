Эксперт оценил перспективы российского судостроения

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Экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы российского судостроения.
Эксперт оценил перспективы российского судостроения
  • РИА Новости

«Восстановление потенциала отечественного судостроения — это задача не одного дня. И, кстати говоря, она мало связана с санкциями», — заявил он.

По его словам, судостроение само по себе не является очень рентабельной отраслью, но даёт мультипликативный эффект для национальной экономики, так как такое производство затрагивает сразу несколько отраслей народного хозяйства.

«Это поддержание компетенций во всех смежных отраслях экономики — от металлургии до машиностроения», — пояснил Адамидов.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Севастопольский морской завод передан в федеральную собственность.

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