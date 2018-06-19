Эксперт оценил увеличение общего объёма инвестиций в «Северный поток — 2» до €4,5 млрд

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Сергей Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил увеличение общего объёма инвестиций в газопровод «Северный поток — 2» до €4,5 млрд.

Как отметил Митрахович, многие европейские игроки теперь заинтересованы в том, чтобы «Северный поток — 2» вступил в стадию своей практической реализации.

«Поэтому неудивительно, что на сегодня сохраняется поддержка этого проекта со стороны ключевых правительств Евросоюза в лице Германии и Австрии», — сказал эксперт.

По его словам, именно поэтому европейские участники «Северного потока — 2» продолжают инвестировать в Nord Stream 2 AG.

«Американцы ведь здесь угрожают не России и «Газпрому», а именно европейским компаниям, которые вошли в данный проект. И то обстоятельство, что они продолжают здесь свою работу, говорит нам о том, что они считают, что риски в рамках этого проекта являются приемлемыми», — пояснил Митрахович.

Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Nation News прокомментировал план президента Украины Петра Порошенко по созданию в ЕС группы для остановки «Северного потока — 2».