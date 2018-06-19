В Госдуме оценили решение Минэкономразвития ввести пошлины на товары из США

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев в беседе с RT поделился мнением о решении Минэкономразвития ввести дополнительные пошлины на товары из США.
В Госдуме оценили решение Минэкономразвития ввести пошлины на товары из США
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Дело в том, что такие действия нашего правительства идут в продолжение действий Соединённых Штатов. Они ввели заградительные пошлины на алюминий. Причём это касается не только России. Соответственно, правительство России собирается вводить пошлины на ввоз товаров из США. Я приветствую такие действия», — сказал он.

По его словам, «давно пора ограничить ввоз импортных товаров на российский рынок для того, чтобы импортозамещение нашло своё реальное воплощение».

«Был даже законопроект о выходе из ВТО для того, чтобы развязать России руки в вопросе введения пошлин. Если правительство введёт ограничения, то это будет неплохим подспорьем для нашей экономики», — считает депутат.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что намерены обложить товары из США дополнительными пошлинами.

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