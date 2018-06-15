Рынок ипотеки в Москве вырос на 81% в январе — мае
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В указанный период зарегистрировано 30 444 ипотечные сделки (против 16 762 в прошлом году).
В мае в Москве зарегистрировали 7 064 сделки, что на 2 п. п. меньше по сравнению с предыдущим месяцем.
Как допустили в ведомстве, на рынок ипотеки могла повлиять не изменившаяся в конце апреля ключевая ставка Банка России, которая сохранилась на уровне 7,25% годовых.
Кроме того, в январе — мае 2018 года на вторичном рынке ипотеки в Москве количество сделок выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 55 172. Об этом сообщает Nation News.
Ранее ЦБ заявил о значительном росте объёмов выдачи ипотеки в январе — апреле.