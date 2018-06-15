В Казначействе России рассказали о доходах и расходах бюджета страны за 2018 год

На сайте Федерального казначейства России опубликовагы данные о доходах и расходах бюджета страны за январь-май 2018 года.

Как указывается на сообщении ведомства, по состоянию на 1 июня 2018 года наблюдается профицит бюджета в размере 483,693 миллиардов рублей.

В отчёте отмечается, что в общей сложности за январь-май 2018 года доходы бюджета составили 6,913 триллиона рублей, а расходы — 6,429 триллиона рублей.

Ранее в Счётной палате России спрогнозировали, что профицит бюджета России превысит 1% ВВП по итогам 2018 года.

Что может произойти с исполнением российского бюджета в этом году — в материале RT.