Рубль растёт к доллару

На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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Курс доллара снизился на 17 копеек — до 62,37 рубля. Курс евро вырос на 2 копейки, составив 73,66 рубля.